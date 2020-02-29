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مرأة

ببلوزة كت.. شيري عادل تتخلى عن الشتوي

السبت 29/فبراير/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة شيري عادل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة لها جديدة .

وظهرت شيري بإطلالة صيفية ببلوزة بيضاء كت تربط أطرافها من الخصر وارتدت عليه بنطلون جينز، ونسقت عليه اطلالاتها اكسسوارات حيث اعتمدت كوليه فضي بالتصميم الفرعوني ونسقت تظارة شمس سوداء على اطلالاتها 

واعتمدت شيري علي مكياج بسيط مناسب لاطلالاتها الكاجول والتقطت الصورة وهي تقف أمام المرآة وتنظر لكاميرا الموبايل، وانهالت التعليقات علي شري يمجرد نشرها للصورة وكان ابرزها " بنحبك، وبينما قال اخرون خسيتي جدا.
 
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