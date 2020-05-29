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رياضة

أخبار الزمالك.. نجم الفريق مطلوب في الإمارات.. صفقة نارية على طاولة الإدارة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:26 م
حسن العمدة
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية  اليوم الجمعة 29-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:

كشف مصدر مقرب من وليد الكرتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، عن تحدث اللاعب مع وكيله محمد عزيز.

كشف مصدر مقرب من الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري أن اللاعب يمتلك عددا كبيرا من العروض الخارجية، وليس عرض بني ياس الإماراتي فقط.

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي ستكون صعبة.

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن تلقى مسئولي النادي ترشيحًا من جانب بعض الوسطاء للتعاقد مع زياد بوغطاس مدافع فريق النجم الساحلي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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