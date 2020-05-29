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رياضة

صراع سعودي إماراتي على نجم الزمالك المعار.. والنادي يدرس العروض

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:38 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مقرب من الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعار إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم الجاري أن اللاعب يمتلك عددا كبيرا من العروض الخارجية، وليس عرض بني ياس الإماراتي فقط.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة أن هناك أندية أخرى في الإمارات وكذلك السعودية يسعون للتعاقد مع سيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر أن مسئولي القلعة البيضاء سيقومون بدراسة كافة العروض المقدمة للاعب قبل اختيار الأنسب منها.

يأتي هذا  في ظل رغبة الزمالك في تحقيق عائد جيد جراء بيعه، في ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها وكذلك صغر سنه.

يذكر أن سيسيه انضم إلى صفوف الاتحاد في الموسم الماضي معارا من الزمالك قبل أن يقوم زعيم الثغر بتمديد إعارته لمدة موسم جديد نتيجة تألق اللاعب الإيفواري مع سيد البلد.
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