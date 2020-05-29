الزمالك يدرس فكرة التعاقد مع مدافع النجم الساحلي





ويعتبر بوغطاس لاعب حر خاصة بعد أن وقع ناديه في خطأ إداري، ليصبح من حقه التوقيع لأي ناد جديد خلال الفترة الحالية.









وهو ما يحاول الوسطاء اقناع مسئولي الزمالك به في ظل عدم تكبد خزينة النادي الأبيض لأي مبالغ مالية سوى الراتب السنوي للاعب.





حيث اتخذ مسئولي القلعه البيضاء قرارا من قبل بعدم التعاقد مع مدافع أجنبي وتوفير هذا المقعد للمراكز التي يحتاج النادي الأبيض لتدعيمها مثل مركز المهاجم ومركز الظهير الأيمن.







ويخوض لاعبو الفريق الأبيض تدريبات منزلية علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس الكورونا