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إتحاد الكرة: عزل 12 موظفا بعد إصابة المدير الفني بكورونا..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 01:03 ص
إتحاد الكرة
إتحاد الكرة
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حمزة شعيب
كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصرى، آخر تطورات الإصابة بـ فيروس كورونا داخل إتحاد الكرة بعد إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني لإتحاد الكرة.

وقال العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"، إنه جرى عزل 12 موظفا خالطوا المدير الفني للاتحاد، محمود سعد، لحين التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتابع العطار :" تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بمقر الاتحاد، وتتم إجراءات التعقيم بشكل مستمر كل ساعة، والتزام كافة العالمين في المقر بارتداء الكمامات والقفازات، وتطهير المبني بشكل فوري".

ونوه إلى أن الدكتور محمود سعد، أصيب عقب مخالطته لمجموعة من المدربين العالقين بالخارج فور عودتهم، مشيرا إلى أن التحاليل التى اجريت جاءت إيجابية لاصابته بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة حتى اليوم.  

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة ، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.  
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