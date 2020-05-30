مقابل 5 ملايين يورو.. الهلال السعودي يقترب من اقتناص نجم جلطة سراي

كشفت تقارير صحفية عن قرار جديد من إدارة نادي جلطة سراي التركي، بشأن نجم فريق الكرة، يونس بلهندة.

وذكرت صحيفة Milliyet التركية أن جلطة سراي قرر عرض بلهندة للبيع مقابل 5 ملايين يورو، بعد تقليل العرض إلى النصف، حيث كانت قيمة بيع اللاعب، 10 ملايين يورو.

وكانت أنباء قد أكدت تقدم الهلال بمبلغ 5 ملايين يورو من أجل الفوز بخدمات اللاعب المغربي، ليصبح العرض الأغلى والأكثر جدية لضم اللاعب، بعد منافسة مع النصر.

في المقابل، ذكر وكيل اللاعبين فاتح إيليك، أن اثنين من الأندية القطرية، تقدما بعرض قيمته 8 ملايين يورو للتعاقد مع بلهندة، في مفاجأة صادمة لإدارة الهلال.

وأضاف إيليك، في تصريحات لـ"راديوسبور" السعودي: "لا أعلم إذا ما كانت هناك مقابلة مع الهلال، ولكني في مقابلة مع أندية قطرية من أجل بلهندة".