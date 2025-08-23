أخبار السيارات| هيونداي توقف بيع هذه السيارة فجأة.. وإلقاء رولز رويس في الماء

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

كشفت جيب شيروكي عن سيارتها الهجينة الجديدة التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة مع سعر منافس، في خطوة تعزز حضورها في سوق السيارات الكهربائية.



سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

أثارت صور مسربة لسيارة هيونداي السيدان الجديدة حالة من الجدل، بعدما أظهرت تصميمًا غير تقليدي أثار انقسامًا بين محبي العلامة الكورية.



بسبب سوء المبيعات.. هيونداي تودع سيارتها الكهربائية الشهيرة

أعلنت هيونداي رسميًا وقف إنتاج إحدى أشهر سياراتها الكهربائية بعد تراجع الطلب عليها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.



لسبب غريب.. رولز رويس تلقى أغلى سيارة في الماء

في حادثة غريبة، أُعلن عن سقوط واحدة من أغلى سيارات رولز رويس في الماء، ما أثار موجة من التعليقات حول أسباب الحادث غير المألوفة.



شيفروليه تعلن إيقاف بيع هذه السيارات فجأة بسبب عيب خطير

فاجأت شيفروليه عملاءها بإيقاف بيع بعض طرازاتها بشكل مفاجئ بعد اكتشاف عيب خطير قد يؤثر على السلامة العامة.