استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين وسيدة بالقاهرة لقيامهم بإحتجاز آخر والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، بتضرره من (صانعة محتوى وزوجها ، وآخر " صانع محتوى" ) لقيام الأولى بإستدراجه لمحل سكنها وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات والإستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصال أمانة .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بين الأولى والمجنى عليه ، قامت على إثرها بإستدراجه بالإتفاق مع باقى المتهمين ، وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه -إيصال الأمانة - هاتف محمول خاص بالأولى يحوى مقطع فيديو أثناء توقيع المجنى عليه على إيصال الأمانة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.