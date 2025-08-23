قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

يواصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، كتابة سطور جديدة في سجله الكروي الحافل، بعد أن حجز لنفسه مكانًا بين أفضل خمسين لاعبًا في العالم من حيث الكفاءة التهديفية خلال القرن الحادي والعشرين، وفقًا لتقرير إحصائي عالمي صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" ورصده الإعلام الرياضي الدولي.

محمد صلاح.. أسطورة حية في الدوري الإنجليزي

التقرير أوضح أن صلاح حقق معدلًا تهديفيًا بلغ 0.50 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يضعه في مصاف كبار المهاجمين عبر تاريخ اللعبة، ويوازي ما حققه الهولندي روبن فان بيرسي أحد أبرز الهدافين في أوروبا.

كما أن هذا المعدل يتفوق به صلاح على أسماء بارزة مثل صامويل إيتو وآلان شيرر وكريم بنزيما، ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه النجم المصري في واحدة من أصعب بطولات العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميسي ورونالدو يتصدران المشهد

التقرير لم يغفل بطبيعة الحال الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث جاء ميسي في الصدارة بمعدل مذهل بلغ 0.87 هدف في المباراة الواحدة، بفضل مهاراته الفردية وقدرته الاستثنائية على الحسم، فيما جاء رونالدو في المركز الثاني بمعدل 0.77 هدف في المباراة الواحدة عبر مسيرة امتدت عبر أندية كبرى أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

مهاجمون استثنائيون في القائمة

في المركز الثالث جاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمعدل 0.73 هدف في المباراة الواحدة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين فتكًا أمام المرمى.

أما الأوروجوياني لويس سواريز فقد جاء في المركز الرابع بمعدل 0.67 هدف، يليه البرازيلي نيمار بمعدل 0.65 هدف متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي الذي يُعد أيقونة الجيل الجديد من نجوم اللعبة.

أسماء لامعة خلف الكبار

القائمة ضمت أيضًا أسماءً وازنة مثل هاري كين بمعدل 0.63، وزلاتان إبراهيموفيتش بمعدل 0.62، وإدينسون كافاني بمعدل 0.61، ورود فان نيستلروي بمعدل 0.60، إضافة إلى صامويل إيتو بمعدل 0.51، فيما سجل كل من كريم بنزيما وآلان شيرر 0.47 هدف في المباراة الواحدة.

إنجاز صلاح الجديد يأتي ليؤكد أن مسيرته لم تتوقف عند حدود الإنجازات الفردية مع ليفربول أو الجوائز الفردية، بل امتدت لتجعله جزءًا من تاريخ كرة القدم الحديثة عالميًا، واسمًا لا يقل وزنًا عن كبار أساطير اللعبة في العقدين الأخيرين.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الإنجليزي ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

الدكتور محمد الجندي

البحوث الإسلامية: توسيع دائرة التعاون مع المؤسَّسات العلمية والفِكرية

الرضا بما قسمه الله

كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟ عالم أزهري يجيب

بالصور

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه
التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

ترامب سيارات
ترامب سيارات
ترامب سيارات

أخبار السيارات| هيونداي توقف بيع هذه السيارة فجأة.. وإلقاء رولز رويس في الماء

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مريم الجندي: شخصية راقصة ورسامة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

مروة الجندي
مروة الجندي
مروة الجندي

فيديو

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد