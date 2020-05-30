حالة محمود سعد مستقرة.. الجناينى: لا توجد إصابات بفيروس كورونا داخل اتحاد الكرة.. فيديو

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا داخل ال اتحاد بعد إصابة محمود سعد.





وأضاف عمرو الجنايني خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة محمود سعد مستقرة تماما، وتم نقله إلى المستشفى ليتلقي الرعاية الكاملة حتى شفاءه.





وتابع رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه في حالة رجوع النشاط الرياضي سيتم تحديد بعض الملاعب التي ستقام بها الأنشطة الرياضية، لها مواصفات معينة.





وأوضح عمرو الجنايني، أنه لا بد أن يكون بجانب هذه الملاعب ملاعب تدريب وفنادق حتى نتحكم في الحركة ونعمل على تقليلها، حفاظا على صحة اللاعبين وصحة الجميع من وباء كورونا.





وأشار إلى أن هناك أعمالا كثيرة جدا لا بد من تنفيذها قبل عودة النشاط الرياضي من قبل الفيفا ووزارة الصحة والسكان.