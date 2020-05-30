على طريقة العندليب.. حماقي يشعل انستجرام.. فيديو

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث للنجم محمد حماقي قام بنشره علي حسابه الخاص ب "انستجرام" و "فيس بوك" يقدم من خلاله مقطعا بصوته من أغنية "علي قد الشوق" للعندليب عبد الحليم حافظ داخل احد الاستديوهات وكتب اعلي المقطع "من اكثر الأغاني اللي بحبها.."
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ونال المقطع الذي قدمه حماقي حالة من الإعجاب الكبير واشادة رواد التواصل الاجتماعي بآداء حماقي للمقطع وتزايدت التكهنات حول أن حماقي قد يستعد لتقديم الأغنية كاملة خاصة وانه سبق وأن قدم أغنية "سألتك حبيبي" للفنانة الكبيرة فيروز واشاد بها الملحن الكبير حلمي بكر في احد برامجه الإذاعة.
جانب آخر يواصل حماقي العمل علي تجهيز اغاني ألبومه الجديد والتي تحتوى علي العديد من الأفكار الجديدة والمفاجاءات .