AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

على طريقة العندليب.. حماقي يشعل انستجرام.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:18 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
Advertisements
محمد صبحي

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حديث للنجم محمد حماقي قام بنشره علي حسابه الخاص ب "انستجرام"  و "فيس بوك"  يقدم من خلاله مقطعا بصوته من أغنية "علي قد الشوق" للعندليب عبد الحليم حافظ داخل احد الاستديوهات وكتب اعلي المقطع "من اكثر الأغاني اللي بحبها.."

اقرا ايضا :


ونال المقطع الذي قدمه حماقي حالة من الإعجاب الكبير واشادة رواد التواصل الاجتماعي بآداء حماقي للمقطع وتزايدت التكهنات حول أن حماقي قد يستعد لتقديم الأغنية كاملة خاصة وانه سبق وأن قدم أغنية "سألتك حبيبي" للفنانة الكبيرة فيروز واشاد بها الملحن الكبير حلمي بكر في احد برامجه الإذاعة. 

جانب آخر يواصل حماقي العمل علي تجهيز اغاني ألبومه الجديد والتي تحتوى علي العديد من الأفكار الجديدة والمفاجاءات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. مزيكا تحيي ذكرى وفاة العندليب الأسمر بحفل لايف على يوتيوب

صوفينار ترقص على أغنية بحلم بيك في ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ.. فيديو

شاهد.. حماقي يهنئ إليسا بأغنية «هنغني كمان وكمان» بهذه الطريقة

محمد حماقي يغني أغنية عبد الحليم حافظ "على قد الشوق".. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

شاهد .. لقطات مروعة لمرضى كورونا في شوارع إيران

اخبار الحوادث.. الصيدلى الناجى من الذبح بالغردقة يروي تفاصيل الواقعة.. وكشف غموض جثة كفر الشيخ

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

الإفتاء: 3 أيام يحرم فيها الصيام مع العيدين

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

AdvertisementS

علاج قديم ثبت فاعليته لعلاج كورونا بنسبة 100%.. فيديو

التحريات في فيديو منة عبد العزيز.. صديقها اغتصبها وصديقتها صورتها في فندق بالطالبية

وزير التعليم يدعم رسالة النيابة العامة العاجلة لأولياء الأمور.. تفاصيل

مشهد مُبكٍ .. طفل يلعب حول جثة أمه بعد موتها من الجوع في الهند | فيديو

قفزة في الوفيات .. الصحة: تسجيل 1289 إصابة جديدة بـ كورونا.. و34 وفاة

استغلوا إعاقته للتسلية.. شباب يطلقون كلب حراسة على طفل من ذوى القدرات الخاصة | فيديو وصور

فعال بنسبة 99%.. شركة صينية تعلن التوصل إلى لقاح مضاد لـ كورونا

مي عمر تثير الجدل بسبب صورة.. والجمهور: غير لائقة

أسرار لأول مرة.. مؤسس التنظيم الجهادي السابق يفضح الإخوان على الهواء

تأجيل فواتير الكهرباء والمياه.. 7 وسائل لدعم المواطنين في طوارئ كورونا

12 ساعة فى غيبوبة.. الدكتور محمود سامى: فقدت بصري وأمشي وراء أمل 1%.. فيديو

التهاب الحلق وارتفاع درجات الحرارة الأبرز.. أستاذ أمراض صدرية: فقدان حاستى الشم والتذوق من أعراض الإصابة بكورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث لا يُصدق.. سلحفاة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة على طريق سريع.. شاهد

كيفية استخدام زيت الخروع للتخلص من السيلوليت

استمر زواجهما 70 عاما.. لحظة لقاء زوجين مسنين لأول مرة بعد فراق طويل بسبب كورونا