حمو بيكا ساخرًا: كورونا هتنتهى السبت وهيفكوا الحظر.. فيديو

اعلن حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية في فيديو ساخرا ردا علي احد متابعية موعد أنتهاء فيروس كرونا المستجد وانتهاء فترة الحظر.
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يذكر ان أعلن حمو بيكا خطوبته الشهر الماضي، عندما قام بنشر صورة له هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".
وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بسبب ارتداء حمو بيكا، لمجوهرات ذهبية في يده، الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل متابعيه على "إنستجرام"، بينما هنأه البعض على إعلان الخطوبة.
وكان المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، فى حلقة مساء الأحد الماضي، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
الحمدالله الكورونا هنتهى يوم السبت— HEBA. (@heba_esmail33) May 29, 2020
المصدر: حمو بيكا pic.twitter.com/yEY4qlZwpS