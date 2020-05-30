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فن

حمو بيكا ساخرًا: كورونا هتنتهى السبت وهيفكوا الحظر.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:46 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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ميرنا محمود
اعلن حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية في فيديو ساخرا ردا علي احد متابعية موعد أنتهاء  فيروس كرونا المستجد وانتهاء فترة  الحظر. 

وظهر حمو بيكو في الفيديو قائلا :الكورونا تنتهي يوم السبت ويفكوا الحظر خلاص.

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يذكر ان أعلن حمو بيكا خطوبته الشهر الماضي، عندما قام بنشر صورة له هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بسبب ارتداء حمو بيكا، لمجوهرات ذهبية في يده، الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل متابعيه على "إنستجرام"، بينما هنأه البعض على إعلان الخطوبة.

وكان المطرب الشعبي حمو بيكا، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»،  فى حلقة مساء الأحد الماضي، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

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