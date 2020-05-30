5 نصائح تحميك أثناء السفر بسيارتك داخل المملكة السعودية

كشفت الإدارة العامة للقوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة العربية السعودية عن مجموعة من أبرز وأهم الإرشادات لقائدي السيارات، والتى تضمن لهم سلامتهم عند السفر بسياراتهم، من أجل قضاء أمتع الوقات دون أى مشاكل ، او مخاطر قد تهدد حياتهم.

ونستعرض فيما يلى أهم النصائح:

1 – التأكد من قياس ضغط هواء إطارات سيارتك قبل تشغيل المحرك، منعًا لأى حادث لا قدر الله فى حالة تلف الإطارات.

2 – فحص زيوت وسوائل المحرك، ومراجعة المؤشرات الخاصة بهم لتفادى الأعطال، أو الإرتفاع المفاجىء فى حرارة السياراة والذى قد ينهي عمر المحرك.

3- التأكد من حالة البطارية خاصةً إذا كانت رحلة طويلة قد تجبرك على التوقف أكثر من مرةخاصة وإذا كانت الرحلة سيتخللها الكثير من التوقف.

4 – فحص حالة المصابيح من اجل التأكد من كشف كل جوانب الطريق فى حالة السفر بالليل، وتفادى الوقوع فى حادث.

5 – اختيار الوقت المناسب للتحرك بالسيارة للشعور بالأمان والطمأنينة على الطريق، بالإضافة للحصول على أكبر قدر من النوم والراحة قبل التحرك بالسيارة، لضمان الإنتباه معظم الوقت