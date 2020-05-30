تعرف على سيارات الدفع الرباعي والخلفي والجر الأمامي والفرق بينها

تختلف السيارات من موديل إلى آخر في الكثير من المواصفات والخصائص، فتوجد سيارات جر أمامي وأخرى دفع خلفي وماركات أخرى تطرح سياراتها بدفع رباعي 4x4.









ويوجد الكثر من عاشقي السيارات لا يعرف الفرق بينها، وما هي أيضا عيوب ومميزات كل نظام، وفي هذا السياق سنطرح عليكم تعريفا لكل ما سبق.

















سيارات الجر الأمامي:



في بداية الأمر، يجب أن نعرف أن أكثر السيارات تكون "دفع أمامي"، فغالبا بنسبة 80 % من السيارات التي تشاهدها يوميا في الشارع تكون ذات دفع أمامي، فهي الأسهل في الاستخدام اليومي، أما الدفع الرباعي فنحتاجها في الصحراء لقدرتها الفائقة على اجتياز الصحراء والطرق الوعرة.









الجر الأمامي:

الدفع الأمامي هو عبارة عن نظام من الأنظمة الموجودة في السيارة الخاصة بالدفع، ووظيفته هي نقل الحركة من المحرك إلى العجلات الأمامية فقط، بمعنى أن العجلات الخلفية هي مجرد عجلات لا يوجد بها طاقة، هي فقط تسير عليها السيارة والعجلات الأمامية هي التي تجر السيارة، ويستخدم الدفع الأمامي غالبا في السيارات الصغيرة والمتوسطة.





مميزات الجر الأمامي:

يتميز الدفع الأمامي للسيارات بعدة إيجابيات، أهمها قوة العزم التي يمتاز بها نظرا لقرب المحرك وناقل الحركة من قوة الدفع.





ويعتبر أنشط وأقوى في الاندفاع من الدفع الخلفي، فالسحب من للأمام أسهل من الدفع للأمام، ومن مميزاته أيضا أنه يعتبر اقتصاديا للوقود أكثر من الدفع الخلفي.





عيوب الجر الأمامي:

مثلما يتميز الدفع الأمامي بإيجابيات عديدة، يتضمن أيضا سلبيات وأهمها؛ تلف سريع للكاردان أو مايطلق عليه العكوس وهي التي تربط ناقل الحركة بالعجلات، وغلاء الصيانة نتيجة صعوبة صيانة المشاكل التي تواجه المحرك بسبب ضيق حيز غرفة المحرك، وذلك لوجود أنظمة التعليق والعكوس وناقل الحركة والمحرك كلها في الأمام، إضافة إلى وجود ثباث أقل في الطريق مقارنة مع الدفع الخلفي، خاصة في نظام التوجيه، حيث توجد صعوبة في توجيه السيارة عند الانطلاق بسرعة.





سيارات الدفع الخلفي:

وهو أيضا عبارة عن نوع من أنظمة الدفع في السيارة من أجل نقل الحركة من المحرك إلى العجلات الخلفية للسيارة، ولن نتكلم خلال هذا الموضوع عن أنواعه، ويستخدم في الغالب على السيارات الكبيرة والتي تحتاج إلى ثباث أكبر من العادي، والآن لنتعرف على أهم الإيجابيات والسلبيات التي يتصف بها هذا النوع:





مميزات الدفع الخلفي:

من أهم مميزات الدفع الخلفي هي اتزانه وثباته على الطريق، ويعتبر أقوى من الدفع الأمامي في التحمل ولا توجد به مشاكل كثيرة، ونادرا ما يحتاج إلى صيانة، وتعتبر صيانته قليلة الثمن إذا تمت المقارنة مع الدفع الأمامي.





عيوب الدفع الخلفي:

ضعف عزم السيارة التي تتوفر على الدفع الخلفي، لكن شركات السيارات تعالج هذه المشكلة بصنع محركات قوية ومتطورة، وأيضا استهلاكها أكبر للوقود، وأيضا من عيوبها ثقل السيارة.





سيارات الدفع الرباعي 4x4:

أما الدفع الرباعي، فيتم توزيع قوة المحرك على الأربع عجلات، مما يجعل السيارة أقوى وتستطيع اجتياز أصعب الطرق والتضاريس، وأشهر الماركات المتوفرة بدفع رباعي هي سيارات الجيب.