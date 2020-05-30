لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

أعلن وكيل سيارات لادا في مصر عن طرح الموديل الجديد من السيارة lada largus بمحرك 1600 سي سي بتصميم ديناميكي، وتصميم داخلي حديث واسع بشكل كبير.

lada largus

lada 2020

مواصفات لادا لارجوس lada largus



يمكن إزالة الصف الثالث من المقاعد بسهولة، وتأتي ب

تحويل الصالون من عربة محطة ذات 7 مقاعد إلى شاحنة ذات مقعدين، و

بمحرك عالي العزم يعمل على تسريع سيارة لارجوس بثقة عند الحمل الكامل، ويمكن

تأتي لادا لارجوس lada largus بمحرك عالي العزم يعمل على تسريع سيارة لارجوس بثقة عند الحمل الكامل، ويمكن تحويل الصالون من عربة محطة ذات 7 مقاعد إلى شاحنة ذات مقعدين، و يمكن إزالة الصف الثالث من المقاعد بسهولة، وتأتي ب جنوط 15 بوصة.

لادا لارجوس lada largus من الداخل

سيارة لادا لارجوس هي سيارة تم تجهيزها لتسع 7 ركاب، و تم تجهيز مقعد السائق الواسع بتعديل الارتفاع ودعم أسفل الظهر.











تم إنشاء مقاعد مريحة حقًا لركاب الصف الثالث، وتم تجهيز كل من صفوف المقاعد الثلاثة بمجاري هواء لتدفئة أقدام الركاب.





تم ضبط هيكل لادا لارجوس lada largus لتوفير الراحة بقاعدة طويلة تضمن قيادة سلسة، ويتوافق نظام التعليق المكثف للطاقة مع أنواع مختلفة من التغطية.







يوفر الإطار الفرعي الأمامي ثباتًا وتحكمًا واثقًا بكل السرعات.







