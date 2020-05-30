لادا تعلن رسميا عن طرح lada largus موديل 2020 في مصر.. صور

أعلن وكيل سيارات لادا في مصر عن طرح الموديل الجديد من السيارة lada largus بمحرك 1600 سي سي بتصميم ديناميكي، وتصميم داخلي حديث واسع بشكل كبير.
lada largus
lada 2020
مواصفات لادا لارجوس lada largus
تأتي لادا لارجوس lada largus بمحرك عالي العزم يعمل على تسريع سيارة لارجوس بثقة عند الحمل الكامل، ويمكن تحويل الصالون من عربة محطة ذات 7 مقاعد إلى شاحنة ذات مقعدين، ويمكن إزالة الصف الثالث من المقاعد بسهولة، وتأتي بجنوط 15 بوصة.
لادا لارجوس lada largus من الداخل
سيارة لادا لارجوس هي سيارة تم تجهيزها لتسع 7 ركاب، وتم تجهيز مقعد السائق الواسع بتعديل الارتفاع ودعم أسفل الظهر.
تم إنشاء مقاعد مريحة حقًا لركاب الصف الثالث، وتم تجهيز كل من صفوف المقاعد الثلاثة بمجاري هواء لتدفئة أقدام الركاب.
تم ضبط هيكل لادا لارجوس lada largus لتوفير الراحة بقاعدة طويلة تضمن قيادة سلسة، ويتوافق نظام التعليق المكثف للطاقة مع أنواع مختلفة من التغطية.
يوفر الإطار الفرعي الأمامي ثباتًا وتحكمًا واثقًا بكل السرعات.
جاءت السيارة لادا لارجوس بنظام تعليق جيد يتميز بسهولة تخطي المطبات والحفر بفضل الارتفاع الجيد عن الأرض والهندسة الجيدة في التصميم.
سعر لادا لارجوس lada largus في مصر
يبدأ سعر السيارة لادا لارجوس lada largus من 200.000 جنية للفئة المانيوال حتى 235.000 لأعلى فئة أوتوماتيك.