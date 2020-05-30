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فن

اللهم أجزه جزاء الصابرين.. ناهد السباعي تطلب الدعاء للراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 05:12 ص
الراحل حسن حسني
الراحل حسن حسني
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ميرنا محمود
أعربت الفنانة ناهد السباعي  عن حزنها الشديد بعد وفاة الفنان القدير حسن حسني  إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.
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ونشرت الفنانة ناهد السباعي  صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابها الشخصى  بموقع انستجرام قائلة  :اللهم اظله تحت عرشك، يوم لا ظل إلا ظلك، ولا باقي إلا وجهك، اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، وثبت قدمه يوم تزل فيها الأقدام، اللهم اكتبه عندك من الصالحين، والصديقين، والشهداء، والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين، وجازه جزاء الصابرين. #حسن_حسني

توفي قبل قليل  الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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