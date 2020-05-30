AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وجعت قلبي.. هنيدي يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

السبت 30/مايو/2020 - 04:55 ص
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل حسني حسني في وفاة المنية فجر اليوم اثر ازمة قلبية عن عمر ناهز ال89 عاما.

ونشر الفنان محمد هيندي صورة للفنان الراحل حسن حسني  من خلال حسابه الشخصى انستجرام قائلا : وجعت قلبى ياعم حسن. انا لله وانا اليه راجعون " .




توفي قبل قليل الفنان الكبير حسن حسني قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وقدم حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.
ومن أبرز أفلامه (سواق الأتوبيس) و(المساطيل) و(سارق الفرح) و(عبود على الحدود) و(ليلة سقوط بغداد) و(خارج على القانون) و(الديكتاتور) و(على جثتي).

وتم تكريمه خلال الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أطيب الناس.. يوسف الشريف ينعي حسني حسني بكلماث مؤثرة

هتوحشنا.. السقا يودع حسن حسني بكلمات مؤثرة

حسن حسنى: سعيت للتمثيل في سارق الفرح فحصدت 5 جوائز

الله يرحمك يا حبيبى.. السبكي ينعى الراحل حسن حسني

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني

أطيب وأحن بني آدم.. ريهام سعيد تنعى حسن حسني

ترشيحاتنا

محمود البزاوي: اترفدت من التليفزيون بعد أول شهر من الزواج

مع الأنبياء والشهداء.. رامز جلال ينعى الراحل حسن حسني

العدل عن بعد.. هكذا ستدار منظومة القضاء السعودي في زمن كورونا

موجودة فى كل بيت.. طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الالتهاب الرئوي

احذر الذروة.. 10 نصائح لحمايتك من عدوى كورونا خارج المنزل

بـ "تان" في الوجه | هنا الزاهد تثير الجدل بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا رحمة.. أخفت جثة جدتها في الثلاجة لمدة 15 عامًا للاستيلاء على معاشها

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

برجر كورونا.. إدارة مطعم تلجأ إلى فكرة جنونية لجذب الزبائن.. شاهد