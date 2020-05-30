مصر تسجل 1289 حالة جديدة بكورونا.. وترامب يصعد الخلاف مع الصين ويفرض عقوبات على مسئولين بهونج كونج.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تعلن توفير حقائب طبية خاصة لمخالطي حالات كورونا

إصابات كورونا في الكويت تتجاوز 25 ألفًا

ترامب ينهي علاقة أمريكا بمنظمة الصحة العالمية

السعودية تعتمد خطة إعادة فتح المسجد النبوي.. وتحدد الموعد









سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم السبت الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1289 حالة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات منذ بدء تفشي الوباء وذلك ارتفاعا من 1127 إصابة و29 حالة وفاة.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن الوزارة أعلنت عن إطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.





على الصعيد الإقليمي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الحظر الجزئي في الكويت يدخل حيز التنفيذ يوم السبت من الساعة 6 مساء وحتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي حتى إشعار آخر.





وقالت "الجريدة" إن الكويت شهدت ارتفاعًا جديدًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد انخفاضها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث سجلت البلاد أمس الجمعة 1072 إصابة جديدة بالمرض خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 25184 حالة.





وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة السعودية أعلنت عن تسجيل 1581 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، مقابل 1644 إصابة أمس الخميس و1815 إصابة الأربعاء و1931 إصابة الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة الماضي.





وأكدت الوزارة وفاة 17 شخصا جراء إصابتهم بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 458 حالة وفاة.





وأشارت "القبس" إلى أن الإمارات سجلت 638 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الاصابات الاجمالي في الدولة الى 33170 حالة حتى الان.





ولفتت "الراي" إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت اعتماد خطة الفتح التدريجي للمسجد النبوي، اعتبارا من يوم الأحد وفق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد .





دوليًا، قالت "القبس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلنت أن الولايات المتحدة ستنهي علاقتها بمنظمة الصحة العالمية بعد فشل الأخيرة في تنفيذ إصلاحات في طريقة إدارتها لأزمة كورونا.



