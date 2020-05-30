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أخبار العالم

738 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

السبت 30/مايو/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني لعلم الأمراض والأوبئة، تسجيل 39 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي في ألمانيا إلى 8489 حالة. 

وقال المعهد إنه تم تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 181196 حالة.

وحاولت السلطات الألمانية البدء بتخفيف إجراءات الإغلاق التي بدأ سريانها في مارس للحد من انتشار المرض، وأعيد فتح المتاجر والمدارس والملاعب والكنائس والمتاحف بالفعل، على الرغم من أن الحكومة تراقب مجموعات معزولة من المرض التي ظهرت في مسلخ في ولاية شليسفيج هولشتاين الشمالية وكنيسة في فرانكفورت الأسبوع الماضي.

ومنذ بداية الأزمة في نهاية فبراير الماضي، اعتمدت ألمانيا سياسة إجراء عدد كبير من الفحوصات يوميا بهدف تعقب سلسلة الإصابات وعزل الحالات المتشبه بها. وفي خضم الأزمة في شهر مارس، كانت ألمانيا تجري قرابة نصف مليون فحص أسبوعيا.

وفي مطلع أبريل الماضي، زادت إمكانية إجراء الفحوصات إلى قرابة 900 ألف فحص أسبوعيا، ولكنها لم تجر إلا نصف هذا العدد.

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