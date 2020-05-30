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رياضة

سمير كمونة: عمر مرموش يشبه كلوزه وأرشح ثلاثي الأهلي والزمالك للاحتراف في ألمانيا .. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 06:02 ص
عمر مرموش
عمر مرموش
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محمد رشاد
تحدث سمير كمونة لاعب النادي الأهلي الأسبق، عن مشاركة عمرو مرموش المحترف المصري في صفوف فولفسبورج الألماني خلال مباراته الأخيرة أمام بايرن ليفركوزن.


وشارك عمر مرموش للمرة الأولى مع الفريق الأول لفولفسبورج، وأصبح بذلك سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد كل من: هاني رمزي، محمد زيدان، ياسر رضوان، محمد عمارة، أحمد صلاح حسني، سمير كمونة.

وقال سمير كمونة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحدث اليوم: "تابعت عمر مرموش خلال مباراته الأخيرة أمام بايرن ليفركوزن، وهو لاعب متميز وجيد جدًا".

وأكمل: "ما يحدث معه يشبه ما حدث مع كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا الأسبق، والأخير تواجد في نادي كايزرسلاوترن أثناء وجودي أنا وهاني رمزي هناك، وأتمنى لعمر مرموش التوفيق في ظل مشاركته مع فريق قوي ومهم".

وأوضح: "مشاركة مرموش في المواجهة الأخيرة لوقت قصير من أجل تجهيزه وسيحصل على فرصة أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأردف: "أنصحه بالصببر ولا يوجد لاعب يتألق بشكل مفاجئ ولكن عليه الصبر والتمرين بشكل قوي والتأقلم على طبيعة الكرة هناك وزيادة معدلات الجري، والتعاقد معه جاء بسبب سمعة اللاعب المصري الجيدة هناك".

واستطرد: "لا يجب على عمر مرموش القلق أو الخوف من كونه أجنبي وإذا ألتزم بشكل كبير سيحقق نجاح قوي وأعتقد أنه سيفيد المنتخب المصري وحسام البدري قادر على الاستفادة منه".

واختتم: "أرشح رمضان صبحي ومصطفى محمد ومحمد الشناوي حارس الأهلي للاحتراف في الدوري الألماني، خاصة الأخير فهو حارس عظيم وسيكون وجهة مشرفة للكرة المصرية".
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