مقتل شخص واعتقال 40 آخرين والأوضاع تشتعل.. ماذا يحدث بمدينة ديترويت الأمريكية؟

نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم، السبت، تطورات المشهد في مدينة ديترويت الأمريكية التي تعمها المظاهرات والاحتجاجات عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة.





وأكدت شرطة مدينة ديترويت مقتل شخص بعد إطلاق النار من سيارة مدنية على متظاهرين خلال احتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة في مينيابوليس.





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وقال الإعلام الأمريكي إن شخص قتل واعتقال 40 آخرين خلال احتجاجات مدينة ديترويت الأمريكية.





وأكد قائد الشرطة مدينة ديترويت "جيمس كريج"، أن شخصا قتل بعدما فتح النار عليه من قبل رجل مجهول وسط حشد كبير من المتظاهرين.





وتشهد مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية موجة عنيفة من المظاهرات والاحتجاجات تطورات لحد الاشتباك مع الشرطة وأعمال العنف والشغب.



