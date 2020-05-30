اليوم الرابع من الفوضى.. الحشود يتحدون حظر التجول في مينيابوليس واستمرار الشغب والنهب وإشعال الحرائق ..فيديو

عن عمر 46 سنة، و الذي أُعلنت وفاته بعد استخدام الشرطة الامريكية العنف معه. تتواصل أعمال الشغب في مينيابوليس منذ 4 أيام متتالية عقب حادث مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصل الأفريقي جورج فلويد





وأعلن رئيس البلدية جاكوب فراي، حظر التجول في المدينة؛ في محاولة للسيطرة على الوضع الذي اتسم بالنهب وحرق الحرائق، وبدأت الاضطرابات تنتشر في مدن أمريكية أخرى.





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واستمرت الاحتجاجات وأعمال النهب في مينيابوليس ليلة الجمعة بعد حادث 25 مايو ضد الشرطة الأمريكية.





ونُهبت المتاجر، وأضرمت النيران في البنوك ومحطات الوقود، حيث تحدى آلاف الأشخاص حظر التجول الذي فرضه العمدة جاكوب فراي يوم الجمعة.





وعلى الرغم من اعتقال ديريك تشوفين بتهمة القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد، وهو أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين المتورطين في الحادث الذي أثار غضبًا من الساحل إلى الساحل، فقد وردت تقارير عن أعمال العنف والدمار.





وكان تشوفين قد استخدم ركبته لتثبيت جورج فلويد بأن وضعها فوق رقبته، ما أسفر عن مقتله.



