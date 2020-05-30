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أخبار البلد

استغل إجازة العيد.. الرى: إزالة حالة تعدي على أملاك الوزارة بحلوان

السبت 30/مايو/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم رصد التعديات على أملاك الوزارة بشكل دورى وإلزام المخالفين بإزالة المخالفة على حسابهم الخاص.


وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والمهندس مدحت حنا رئيس الإدارة المركزية للتصدي لأي تعدي علي أملاك الري خلال العيد، وفي اطار المتابعة الدورية للإدارة العامة لري حلوان لحالات التعدي علي منافع الري تم رصد حالة تعدي بناء غرفة بالطوب الأبيض وسقف خرسانة مسلحة وأسوار علي خط الطرد لمغذي طرخان .

وقامت الإدارة بإلزام المخالف بسرعة إزالة التعدي فورا قبل تحويل المحضر إلي النيابة العسكرية وبالفعل قام المخالف بالإزالة علي حسابه الخاص تمهيدا لعمل المصالحة علي المحضر.

هذا وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
استغل إجازة العيد.. الرى: إزالة حالة تعدي على أملاك الوزارة بحلوان
استغل إجازة العيد.. الرى: إزالة حالة تعدي على أملاك الوزارة بحلوان
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