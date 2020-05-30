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أخبار البلد

شاهد.. مواطنون بدون كمامات أعلى كوبرى قصر النيل

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -أشرف العمدة - هدير عبده
رصدت عدسة "صدى البلد" ، صباح اليوم السبت عدم إلتزام المواطنين بإرتداء الكمامة الطبية أثناء تجولهم فى الشوارع ، وخصيصًا أعلى كوبرى قصر النيل.

وجاء ذلك خلافًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، حيث قررت الحكومة فرض إرتداء الكمامة لجميع العاملين بالأسواق والمحلات والبنوك والمنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة ، وعلى جميع من يستقلوا وسائل النقل الجماعية الحكومية أو الخاصة.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن "التوقف أدى إلى فقدان الملايين من مواطنينا لفرص العمل، والمنهج الذي اتخذناه بعدم توقف دورة الاقتصاد المصري، جعلنا نتحمل جميع التداعيات طوال الفترة الماضية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

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