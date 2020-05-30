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حوادث

مباحث التموين بالقاهرة تضبط أطنان من السلع الفاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر

السبت 30/مايو/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

كما تم ضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة  التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المتسهلكين .

وتم أيضا ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (عدد 2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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