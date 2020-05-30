الجرانولا تتصدر القائمة.. طبيبة تكشف أهم أسلحة تقوية المناعة..فيديو

قالت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائى التغذية، إن الطفل لابد أن يتناول وجبات غذائية متكاملة ما بين بروتينات وفيتامينات إضافة إلى المزيد من الخضراوات والفواكه.





وأوضحت أخصائى التغذية، رئيس قسم الأمراض المعدية بكلية طب جامعة حلوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك بديلا للذرة المقرمشة "كورن فليكس" وهو الجرانولا التى تتصدر قائمة مقويات المناعة، وهى عبارة عن شوفان وزيت جوز هند، ويتم تحميصها ويضاف إليها اللبن، ومكسرات، وفواكه مجففة.





ولفتت الدكتورة أمل إسماعيل، إلى أن الذرة المقرمش يؤثر على سكر الدم بخلاف الشوفان الذى يحتوى على ألياف والذى يعمل على تنظيم خروج الجلوكوز إلى الدم وتنظيم مستوى سكر الدم.





وأشارت أخصائى التغذية، إلى أن الفول وحمص الشام والبليلة مفيدة ومغذية للطفل لاحتوائها على حبوب كاملة، لافتة إلى أن العسل بديل صحى للسكر ومفيد للمناعة.





وطالبت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائى التغذية، الأمهات بتنويع تقديم الأطباق للأطفال خاصة البروتينات والأكلات المفيدة، مؤكدة أن عين الطفل وانبهاره بألوان الطعام تساهم بشكل كبير فى إقباله على الأكل الصحى وزيادة مناعته.



