AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجرانولا تتصدر القائمة.. طبيبة تكشف أهم أسلحة تقوية المناعة..فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 02:39 م
طبيبة تغذية
طبيبة تغذية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائى  التغذية، إن الطفل لابد أن يتناول وجبات غذائية متكاملة ما بين بروتينات وفيتامينات إضافة إلى المزيد من الخضراوات والفواكه.

وأوضحت أخصائى التغذية، رئيس قسم الأمراض المعدية بكلية طب جامعة حلوان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك بديلا للذرة المقرمشة "كورن فليكس" وهو الجرانولا التى تتصدر قائمة مقويات المناعة، وهى عبارة عن شوفان وزيت جوز هند، ويتم تحميصها ويضاف إليها اللبن، ومكسرات، وفواكه مجففة.

ولفتت الدكتورة أمل إسماعيل، إلى أن الذرة المقرمش يؤثر على سكر الدم بخلاف الشوفان الذى يحتوى على ألياف والذى يعمل على تنظيم خروج الجلوكوز إلى الدم وتنظيم مستوى سكر الدم.

وأشارت أخصائى التغذية، إلى أن الفول وحمص الشام والبليلة مفيدة ومغذية للطفل لاحتوائها على حبوب كاملة، لافتة إلى أن العسل بديل صحى للسكر ومفيد للمناعة.

وطالبت الدكتورة أمل إسماعيل، أخصائى  التغذية، الأمهات بتنويع تقديم الأطباق للأطفال خاصة البروتينات والأكلات المفيدة، مؤكدة أن عين الطفل وانبهاره بألوان الطعام تساهم بشكل كبير فى إقباله على الأكل الصحى وزيادة مناعته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوي مشروب لتقوية المناعة ضد كورونا

يعزز المناعة..فوائد صحية مذهلة لشرب كوب من الشمر يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الشمر؟

الممنوع والمسموح للوقاية من كورونا.. 5 أطعمة تجنبها في الحجر المنزلي.. 10 طرق لرفع مناعتك بسرعة.. احذر الملح والسكر والمياه الغازية.. و20 مصدرا لـ فيتامين c غير البرتقال

التدخين يصيبك بـ102 فيروس.. طبيب يكشف 10 حقائق عن كورونا والمناعة.. فيديو

لماذا أهل القرى أقل السكان إصابة بـ فيروس كورونا؟

ترشيحاتنا

ذروة الفيروس لم تحدث بعد.. توقعات بارتفاع الإصابات أضعاف الأرقام الحالية.. و10 نصائح للحماية من عدوى كورونا خارج المنزل

وقف بجوارهم.. سعد الصغير: غياب الفنانين عن جنازة حسن حسني غير متوقع

هل قلة العبادة بعد رمضان معصية؟.. على جمعة يرد

حينئذ يرحلون.. ماجد سامي يوجه رسالة لـ عمرو الجنايني بشأن عودة مسابقة الدوري

بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور

سلطنة عمان تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى