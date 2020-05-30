شطة: سحب لقب السوبر الإفريقي من الزمالك بعد أزمة الترجي والوداد أمر غير وارد

حسم عبد المنعم حسين الشهير بشطة عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مصير سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادى الزمالك، حال صدور قرار لصالح نادي الوداد البيضاوي فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجي.





كان فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون توج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي فى المباراة التى أقيمت فى الدوحة بنتيجة ٣-١.





وقال شطة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":"غير وارد على الإطلاق سحب لقب كأس السوبر الأفريقي من نادي الزمالك لكونه ليس طرفا فى النزاع بين الوداد البيضاوي والترجي التونسي بنهائي دورى أبطال أفريقيا".





وأضاف:" لو هناك وجود فرضية لحدوث ذلك بشأن سحب لقب كأس السوبر الأفريقي وده طبعا غير وارد الزمالك برضه حيشتكي في المحكمة الدولية لانه صاحب حق و الخطأ ليس خطأه".



