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رياضة

ترقب في الأهلي والزمالك.. الكاف يحسم استئناف بطولاته عبر الكونفرانس غدا

السبت 30/مايو/2020 - 10:56 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
يعقد غدا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم،  اجتماعا عبر فيديو كونفرانس من أجل حسم استئناف كافة البطولات الخاضعة له.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر تأجيل تصفيات أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون ونصف نهائى دورى ابطال إفريقيا الى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا داخل القارة السمراء.

وقال مصدر مطلع داخل الكاف إن اجتماع الغد عبر الفيديو كونفرانس سوف يتحدد من خلاله مصير استئناف مباريات نصف نهائى دورى ابطال افريقيا الى جانب تصفيات أمم أفريقيا للكبار والشباب مواليد ٢٠٠١ فضلا عن حسم ملف موعد أمم أفريقيا ٢٠٢١ وتاجيلها من عدمه.

ولفت إلى أن هناك تصورا بإقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا والنهائى بنظام الدورة المجمعة فى إحدى البلدان الأفريقية من أجل إنهاء البطولة القارية لا سيما وأنه يتبقى مباريات قليلة ومسؤولى الكاف يرغبون فى استكمالها ويرفضون الإلغاء. نظرا لوجود حقوق تسويقية ورعاية .

وأشار إلى أن هناك حالة ترقب من جانب مسؤولى النادى الأهلي والزمالك بشأن التعرف على مصير استكمال نصف نهائى دورى ابطال افريقيا من عدمه من أجل إعداد اللاعبين بشكل جيد للمباريات المتبقية من البطولة القارية.

يذكر أن النادى الأهلى يواجه الوداد البيضاوي فيما يلتقى نادى الزمالك نظيره فريق الرجاء المغربي في نصف نهاءى دورى ابطال افريقيا بالنسخة الحالية.
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