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مرأة

لتقوية المناعة.. السوائل والخضراوات تساعد في محاربة كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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آية التيجي
تعتبر السوائل والخضراوات الطازجة أفضل مضاد حيوي مقوٍ للمناعة، خصوصا مع تفشي فيروس كورونا، لذا يجب استهلاكها بشكل كبير في الفترة المقبلة لتعزيز مناعة الجسم.


وقال الشيف أحمد عزيز الفلسطيني، إن تناول الخضراوات الطازجة في العموم ينشط الجسم ويبعده عن الخمول والكسل، فضلا عن أنها تمده بالمعادن والأملاح اللازمة لنموه ومقاومة البكتيريا والفيروسات التي تهاجم الجسم.



وأوضح عزيز، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أنه يجب أن نعتمد دائما في الأكلات على الخضراوات، ونصح متابعيه بالابتعاد عن الدهون والأكلات الدسمة التي تزيد من خمول الجسم، خصوصا في فصل الصيف.


وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المطبخ بشكل مستمر، مع غسل الخضراوات جيدا، حتى لا يكون عرضة لانتقال العدوى بين أفراد الأسرة.


ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يقلل الرغبة في الأكل، ولذلك يجب الإكثار من الخضراوات الطازجة والفاكهة، والسلطة التي تساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم.


ونصح بالاعتماد على الأكلات البحرية، واللحوم الباردة ومنتجات الجبن بأنواعها، والأرز باللبن، والأرز بالقرفة، وأيضا السبانخ والملوخية، حيث تحتوي على نسب كبيرة من الماء، وأيضا الخيار والطماطم في صنع السلطات المختلفة.
الشيف أحمد عزيز الفلسطيني الشيف أحمد عزيز الفلسطيني
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