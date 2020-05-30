محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوزيع الكمامات على عدد من المواطنين بموقف عبد المنعم رياض.





وناشد محافظ القاهرة، أثناء جولته، المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن التي يترددون عليها مثل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعى والأماكن المغلقة والأسواق وفى وسائل المواصلات حرصًا على الصحة العامة ومواجهة فيروس كورونا.





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يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تفقد صباح اليوم، السبت، موقف عبد المنعم رياض؛ لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.





وأكد المحافظ، أن ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.





وشدد محافظ القاهرة على منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم.