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برلمان

بدون تدخلات خارجية.. اللجنة العربية بالبرلمان تعلن دعمها لحل الأزمة الليبية سلميا

السبت 30/مايو/2020 - 02:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أكد النائب أحمد فؤاد اباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب على دعمه ارادة الشعب الليبيى ومؤسساته الشرعية بصفة عامة والبرلمان الليبيى والجيش الوطنى الليبى بصفة خاصة فى التوصل الى اتفاق يحقق الثوابت الوطنية للدولة الليبية للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون مشيدا بالمواقف الواضحة لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الليبية.

وحذر " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم، من خطورة التدخلات الخارجية فى الشأن الليبيى الداخلي ومن خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين داخل الاراضى الليبية، مؤكدا اهمية ايجاد حلول سلمية للازمة الليبية تكون نابعة من ارادة الشعب الليبيى.

وأشار إلى ضرورة تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات داخل ليبيا ومنع جميع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى الداخلي وفى مقدمتها التدخلات التركية مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هى وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام.

وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة الشعب الليبيى والقوى السياسية الشرعية داخل ليبيا بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطنى الليبي لمساندته ودعمه فى مواجهة الارهاب والمليشيات والمرتزقة والجماعات الارهابية والتكفيرية فى جميع انحاء ليبيا مطالبا المجتمع الدولى باسره خاصة الامم المتحدة ومجلس الامن مساندة الدولة الليبية فى مواجهة الارهاب ومنع التدخلات الخارجية فى التدخل فى شئون ليبيا الداخلية.

وأعلن " أباظة " دعمه لجميع الجهود العربية والافريقية والدولية الرامية الى ايجاد حلول سلمية للازمة الليبية ومنع التدخلات الخارجية ومواجهة الارهاب بجميع صوره وأشكاله داخل ليبيا للحفاظ على سلامة ووحدة الاراضى الليبية والشعب الليبى وثرواته ومقدراته.

وأعرب عن أمله فى ان يتنصر الشعب الليبيى والمؤسسات الليبية الشرعية لارادة دولتهم وإنقاذها من الاوضاع المأساوية التى تمر بها لمنع الأطماع التركية فى مقدرات وثروات الشعب الليبي.
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