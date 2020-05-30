بعد مشاركته بالدوري الألماني.. حسام البدري يراقب عمر مرموش لضمه إلى صفوف المنتخب

يتابع الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وأعضاء جهازه الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني خلال مشاركته في منافسات الدوري الألماني من أجل مراقبته جيدا للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه في صفوف المنتخب الوطني في حالة استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدوري الألماني.

يتابع الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وأعضاء جهازه الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر اللاعب عمر مرموش المحترف ضمن صفوف فريق فولفسبورج الألماني خلال مشاركته في منافسات الدوري الألماني من أجل مراقبته جيدا للتعرف على مستواه ومدى إمكانية الاستفادة منه في صفوف المنتخب الوطني في حالة استمراره بالمشاركة مع فريقه وتألقه بمنافسات الدوري الألماني.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لضم عناصر جديدة للفريق الوطني واتساع قاعدة الاختيارات سواء في اللاعبين المحليين أو الدوليين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لضم عناصر جديدة للفريق الوطني واتساع قاعدة الاختيارات سواء في اللاعبين المحليين أو الدوليين.

وحرص الجهاز الفني على مراقبة اللاعبين الدوليين في الخارج خلال هذه الفترة لمتابعة كل التطورات الخاصة بمراحل عودة المنافسات من جديد.



