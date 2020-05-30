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رياضة

أمام آينتراخت فرانكفورت.. الجماهير تنتظر الظهور الثاني لـ المصري مرموش لاعب فولفسبورج

السبت 30/مايو/2020 - 11:14 ص
مرموش
مرموش
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عبدالله هشام
تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب فولكسفاجن ارينا، معقل فريق فولفسبورج، حيث يستضيف منافسه اينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الألماني.


ويتطلع الجمهور المصري لمتابعة الظهور الثاني للمحترف عمر مرموش مع فريق فولفسبورج، خصوصا بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب في المباراة الماضية أمام فريق باير ليفركوزن.




وشارك عمر مرموش في المباراة الماضية بالدقيقة 73 من عمر اللقاء كبديل للاعب السويسري ستيفن، ونجح الفريق في تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.


كان عمر مرموش من ناشئي نادي وادي دجلة، وظهرت قدراته التهديفية العالية بعدما حقق لقب هداف دوري منطقة القاهرة للناشئين مواليد 1999 عام 2016، برصيد 44 هدفًا، سجلها خلال 22 مباراة فقط، قبل الانتقال إلى الدوري الألماني، ويشارك مع ناشئي فريق فولفسبورج ويسجل 9 أهداف خلال 5 مباريات.


وتقام المباراة بين فولفسبورج واينتراخت فرانكفورت اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.


جدير بالذكر أن فريق فولفسبورج يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الألماني برصيد 42 نقطة، بينما جاء فريق اينتراخت فرانكفورت في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة. 
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