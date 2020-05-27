من توصية أبو جريشة للمشاركة مع فولفسبورج.. كارتيرون يروي حكاية اكتشاف مرموش





ويعد مرموش أحدث الوجوه المصرية في ويعد مرموش أحدث الوجوه المصرية في الدوري الألماني الذي شهد تواجد عدد كبير من المصريين أمثال هاني رمزي ومحمد زيدان وأحمد صلاح حسني ومحمد عمارة وياسر رضوان.









صدى البلد تواصل مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك والسابق لوادي دجلة، والذي كان أول من منح مرموش الفرصة في الكرة المصرية مع الفريق الدجلاوي.





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وقال كارتيرون في تصريحات خاصة لصدى البلد عن أول مرة رأى فيها مرموش: "عندما كنت مدربًا لفريق وادي دجلة، أخبرني كابتن علي أبو جريشة أن هناك شابًا موهوبًا في قطاع الناشئين بالنادي".





وتابع: "ذهبت معه لأرى عمر مرموش وهو يلعب، لاحظت أن لديه إمكانات كبيرة، وقررت تصعيده للفريق الأول بنهاية موسم 2015-2016، وعمره لا يزيد عن 17 سنة".



وواصل: "بالفعل تم تصعيده للفريق الأول ووقع عقدًا حتى يتمكن من لعب أكثر عددًا من المباريات مع الفريق الأول".





وأضاف: "مرموش لاعب ذكي، ويتمتع بمهارات ولياقة بدنية عالية، ومثالا يحتذي به في الأخلاق، لم يكن لدي شك في أن يصبح لاعبا محترفا في الخارج".





وأتم كارتيرون: "الآن هو في البوندسليجا وكل شيء يبدو جيدًا بالنسبة له، أتمنى له مسيرة رائعة".





وكان مرموش واصل تألقه مع وادي دجلة تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" والذي منحه فرصة أكبر في موسم 2016\2017، بعد رحيل كارتيرون.