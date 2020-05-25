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رياضة

شرط بعقد كارتيرون الجديد من أجل الاستمرار مع الزمالك

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الجلسة التي عقدت بين مسئولي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض تضمنت مناقشة بند جديد يتم اعتماده في العقد الذي سيتم توقيعه خلال الأيام المقبلة لتمديد تعاقد المدير الفني مع القلعة البيضاء.
واكد المصدر أن البند يتمثل في ضرورة تحقيق بطولة الدوري العام أو دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الجديد.
وإلا سيتم فسخ تعاقد المدرب من جانب النادي الأبيض دون تحمل الأخير الشرط الجزائي.
وكان كارتيرون أكد خلال تصريح سابق أنه لم يتفق بعد على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد الجديد مع مسئولي الزمالك.
وهو ما أشار له مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض في وقت سابق مشددًا في الوقت نفسه أن الأمور تسير على ما يرام وسيتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.
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