بـ لون شعر جديد.. مايا دياب تتألق بإطلالة كلاسيكية

نشرت الفنانة مايا دياب صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة جديدة.

وأطلت مايا دياب على جمهورها مرتدية فستاناً باللون الأسود الكلاسيكي قصير فوق الركبة، ومكشوف من منطقة الاكتاف، مع تصميم الشيميز الأبيض منطقة الصدر.





واستكملت مايا دياب إطلالتها مرتدية ببيون على منطقة الرقبة باللون الأسود.





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كما ظهرت بـ لوك جديد، فتركت خصلات شعرها البني بطريقة مجعدة، فهي من الفنانات التي كانت تتميز بالشعر الذهبي الحريري.





ووضعت مايا دياب اللمسات الجمالية التي تبرز جمال ملامحها، فوضعت اللون البني في الشفاه مع رسم العين بالكحل الأسود.







