لـ طفلك .. وصفات طبيعية تساعد على تهدئة البشرة من ارتداء الكمامة

- الزبادي والعسل

1 ملعقة صغيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل

طريقة الإستخدام

ضع الزبادى في وعاء.

أضف العسل إليه واخلطه جيدًا للحصول على عجينة ناعمة.

ضع العجينة على الوجه مع ترك مساحة آمنة حول العينين والفم.

اتركيه على وجه طفلك لحوالي 10 دقائق.

اغسله برفق بماء فاتر وجففه بمنشفة ناعمة.

الوصفة الثانية





المكونات

½ موز ناضج

1 ملعقة صغيرة عسل





طريقة الإستخدام

خذ الموز الناضج في وعاء وهرسه باستخدام شوكة.

قم بتسخين العسل على نار منخفضة لبضع ثوان قبل إضافته إلى الموز المهروس واخلط المكونات للحصول على عجينة ناعمة خالية من الكتل. بلل وجه الطفل ورقبته.

ضعي المعجون على وجه الطفل ورقبته مع الحرص على إبعاده عن عينيه وفمه.

اتركه على الجلد لمدة 10-15 دقيقة. اشطفي وجه طفلك بالماء الفاتر وجففيه.



