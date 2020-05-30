إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضوى الشربينى تنعي الراحل حسن حسني

نعت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





نشرت رضوى الشربينى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون...وفاة الفنان القدير حسن حسني".





وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة.





وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .



