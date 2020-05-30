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منوعات

إنا لله وإنا إليه راجعون.. رضوى الشربينى تنعي الراحل حسن حسني

السبت 30/مايو/2020 - 08:29 م
حسن حسنى
حسن حسنى
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اسماء الحسيني
نعت الإعلامية رضوى الشربيني الفنان الراحل حسن حسني من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت رضوى الشربينى صورة للفنان الراحل وعلقت عليها قائلة: "انا لله و انا اليه راجعون...وفاة الفنان القدير حسن حسني".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه ظهر اليوم إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم .

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي ، محمود البزاوي،وليد فواز ، مي الغيطي ،أحمد ماجد ، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير .
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