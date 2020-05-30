العثور على جثة شاب مقتول بملوي جنوب المنيا

عثر أهالى قرية المحرص بمركز ملوى جنوب محافظة المنيا علي جثة لشاب في العقد الثالث من عمرة ملقاه داخل ترعة المحرص .









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثة أهالي قرية المحرص علي جثة





وعلى الفور انتقل رئيس مباحث مركز ملوى والعميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية لفحص البلاغ حيث تبين أن الجثة لشاب في متتصف العقد الثالث من عمره وعثر علي جثته مقتولًا وملقي بترعة المحرص وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.