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حوادث

حبس مالك شركة لحيازته 2950 قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالسيدة زينب

الأحد 31/مايو/2020 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - مستلزمات
صورة أرشيفية - مستلزمات طبية مجهولة
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اسلام مقلد
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، سرنجات" بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من وتم أيضا ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (عدد 2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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