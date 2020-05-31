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محافظات

سائق تاكسي بدمياط يوزع كمامات مجانية على الركاب .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 08:03 ص
سائق تاكسي بدمياط
سائق تاكسي بدمياط يوزع كمامات مجانية على الركاب
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زينب الزغبي
حرص البعض من المواطنين والسائقين بمحافظة دمياط، على ارتداء خوفا من العقوبة القانونية ، والبعض الآخر خوفا على صحته وصحة المواطنين، وذلك في أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامة الطبية.


تجولت"صدى البلد"داخل مدينة دمياط لرصد مدى التزام السائقين بتنفيذ قرار ارتداد الكمامة الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد ،فوجدنا وليد الماحى "سائق تاكسي ، يقون بتوزيع الكمامات الطبية والجوانتيات على ركاب التاكسي فهو من قام بشراء الكمامات والجوانتيات من ماله الخاص كمساهمة منه في رفع كاهل عبء شراء الكمامة على المواطن الذى لايستطيع شرائها.
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يقول الماحى، إنه حرص اليوم على ارتداء الكمامة ،ليس خوفا من الغرامة المالية ولكن حفاظا على نفسه والمواطنين والمحيطين به فالفيروس اصبح قريبا جدا من المواطنين ويجب اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من هذا الفيروس اللعين.

واوضح انه يرتدى الكمامة منذ فترة وليس اليوم فقط ولكن الزم المواطنين قبل ركوب سيارة السرفيس الخاصة به بارتداء الكمامة والا سيتم منع اى مواطن لايرتدى كمامة من استقلال السيارة وهو ماتم بالفعل ورفض ركوب مواطن لايرتدى كمامة صباح اليوم.

وتابع  : "في ناس مش ملتزمة واحنا اللي بندفع الغرامة في أي كمين.. ياريت الناس تلتزم عشان صحتنا الموضوع كويس وبيحافظ علينا ".

ويضيف الماحى  انه حرص على شراء كمامات وجوانتيات طبية  معه في التاكسي لعل هناك مواطن يريد ركوب التاكسي وليس معه كمامة فيمنحه الكمامة كهدية منه وايضا يكون عمل خير يجازيه المولى تعالى عنه خيرا فتبرعه بالكمامات امر انسانى ومنه ايضا يحاول يساعد الدولة في الزام المواطنين بارتداء الكمامة.

وطالب كافة زملائه السائقين بالالتزام بارتداء الكمامة حفاظا على ارواحهم وارواح المواطنين وان يكون السائق ملتزم حتى يلتزم المواطن نفسة ويكون مرشدا للصواب وللإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.


كان قد شهدت،صباح اليوم،  الميادين والشوارع  وجميع القطاعات المختلفة والأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات، التزام  البعض من المواطنين بارتداء الكمامات فى اليوم الأول من التطبيق الإلزامى لارتداء المواطنين للكمامة حفاظا على صحتهم وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى عدم التعرض لعقوبات جراء عدم الالتزام.

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