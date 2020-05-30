أزمة نادى القرن.. شطة: عدم تقديم الزمالك شكوى رسمية مثير للدهشة.. فيديو

أكد عبد المنعم شطه عضو المكتب التنفيذي لـ اتحاد الكرة الافريقي " الكاف " أن الزمالك لابد ان يتخذ خطوه رسميه من اجل حسم لقب نادي القرن.





وأضاف شطة في تصريحات ل " جمهور التالته "عبر قناة "اون تايم سبورت 2" أن الزمالك منذ سنوات يؤكد احقيته باللقب ولكن لم يتخذ اي خطوه رسميه في هذا الامر.









وتابع أن من لديه حقا عليه ان يطالب به و الكف عن " الشو " الاعلامي مشددا على ان معايير اختيار نادي القرن تكون وفقا لعدد النقاط و ليس عدد البطولات.









وأكمل أن النقاط تمنح وفقا لعدد مشاركات الفريق في البطولات الافريقية و عدد مرات الوصول للنهائي مشددا على ان التصنيف بدأ عام 1994









وأكمل أن الاهلي كان الاول طوال تلك الفترة بالاضافة لـ كونه الاول في عدد النقاط عام 2000





وأكمل أن الزمالك اصبح يشكك في مسؤولي الكاف وقت تتويج الاهلي باللقب وهو الامر السيئ مشددا ان عدم تقديم شكوى رسمية امر مثير للدهشة.



