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رياضة

أزمة نادى القرن.. شطة: عدم تقديم الزمالك شكوى رسمية مثير للدهشة.. فيديو

السبت 30/مايو/2020 - 11:27 م
عبد المنعم شطة المدير
عبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي
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ياسمين تيسير
أكد عبد المنعم شطه عضو المكتب التنفيذي لـ اتحاد الكرة الافريقي " الكاف " أن الزمالك لابد ان يتخذ خطوه رسميه من اجل حسم لقب نادي القرن.

وأضاف شطة في تصريحات ل " جمهور التالته "عبر قناة "اون تايم سبورت 2" أن الزمالك منذ  سنوات يؤكد احقيته باللقب ولكن لم يتخذ اي خطوه رسميه في هذا الامر.


وتابع أن من لديه حقا عليه ان يطالب به و الكف عن " الشو " الاعلامي مشددا على ان معايير اختيار نادي القرن تكون وفقا لعدد النقاط و ليس عدد البطولات.


وأكمل أن النقاط تمنح وفقا لعدد مشاركات الفريق في البطولات الافريقية و عدد مرات الوصول للنهائي مشددا على ان التصنيف بدأ عام 1994 


وأكمل أن الاهلي كان الاول طوال تلك الفترة بالاضافة لـ كونه الاول في عدد النقاط عام 2000

وأكمل أن الزمالك اصبح يشكك في مسؤولي الكاف وقت تتويج الاهلي باللقب وهو الامر السيئ مشددا ان عدم تقديم شكوى رسمية امر مثير للدهشة.

واضاف ان كمال دوريش رئيس الزمالك وقت تتويج الاهلي بالبطولة اطلع على لوائح الكاف التي تحدد معايير اختيار نادي القرن.
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