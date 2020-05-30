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أخبار العالم

زوجة الشرطي الأمريكي المتهم بقتل جورج فلويد تطلب الطلاق

السبت 30/مايو/2020 - 11:38 م
زوجة الشرطي المتهم
زوجة الشرطي المتهم بقتل جورج فلويد تطلب الطلاق
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رحيم يسري
رفعت زوجة الشرطي السابق في منيابوليس المسؤول عن قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد، دعوى لإنهاء زواجها من الشرطي ديريك شوفين، بحسب محاميها.

وقال محامي كيلي شوفين زوجة الشرطي السابق في منيابوليس إنها شعرت بالذهول من وفاة فلويد، موضحا أن وفاته بتلك الطريقة؛ دمرتها، معربة عن تعاطفها الشديد مع عائلة فلويد وأحبائه، وفقا لقناة "سي بي اس" الأمريكية.

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وطلبت زوجة الشرطي السابق، الطلاق رسميا، اعتراضا على مقتل فلويد على يد زوجها، الذي قد يواجه تهما بالسجن قد تصل إلى 25 عاما، حال إدانته نهائيا.

ويواجه "ديريك" الشرطي السابق في مينيابوليس، تهما بالقتل من الدرجة الثالثة، وذلك بعد تصويره وهو يضغط بركبته على عنق جورج فلويد، لمدة تجاوزت 7 دقائق.

وتسببت واقعة مقتل فلويد، في احتجاجات عنيفة في عدد من الولايات الأمريكية، حيث وصلت المظاهرات الغاضبة إلى محيط البيت الأبيض.
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