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حوادث

اخبار الحوادث.. تجديد حبس مودة الادهم.. إلزام أحمد عز بدفع مصاريف ابنيّ زينة.. ضبط المتهمين بترويع طفل الاحتياجات الخاصة

السبت 30/مايو/2020 - 11:50 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها كالآتي:


أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة آية، وشهرتها منة عبد العزيز وستة آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطبيب الشرعي للكشف على المتهمة المذكورة بيانًا لكيفية حدوث إصاباتها ومدى وقوع تعدٍ جنسيٍّ عليها.


قررت نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية، حبس متهمين بإصابة فردى شرطة من قوة قسم شرطة الموسكى باعيرة نارية أثناء القبض عليهما عقب هروبهما، من جريمة قتل فى أسيوط.

انتدبت نيابة السلام المعمل الجنائى لمعاينة الحريق الذى نشب بـ منطقة الحرفيين بمدينة السلام، وذلك لمعرفة سبب الحادث وبيان عما أذا كان هناك شبه جنائية من عدمه.

عثر أهالى قرية المحرص بمركز ملوى  جنوب محافظة المنيا علي جثة لشاب في العقد  الثالث  من عمرة  ملقاه داخل ترعة المحرص  .


تمكّنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مُرتكبى واقعة ترويع طفل "من ذوي الإعاقة" باستخدام كلب.


نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعى والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن وفاة موظف مدنى بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا" .


قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المحامى العام الأول، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، فى استغلال أطفال الشوارع الأحداث، و ارتكاب وقائع سرقة من داخل السيارات بمنطقة شبرا مصر ، كما أمرت بإيداع الأطفال دور الرعاية وحبس المتهمين.


قررت محكمة أسرة مدينة نصر قبول الدعوى المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، وإلزامه بدفع 41 ألفا و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لتوءمها.


قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال بالعباسية، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة التك توك، 15 يومًا، وترحيلها لسجن النساء بالقناطر الخيرية.


كان موقع "صدى البلد" من أولى وسائل الإعلام، التي طالبت بضرورة تفعيل خدمة التقاضي عن بعد عبر عقد المحاكمات من خلال الفيديو كونفرانس، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتعليق العمل في  بعض المحاكم.

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