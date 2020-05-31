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رياضة

عودة النشاط فى أوروبا منطقي ..هاني حتحوت: اجتماع الأربعاء يحسم مصير الدورى المصري .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 12:08 ص
هاني حتحوت
هاني حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن عودة النشاط الرياضى فى القارة الأوروبية، يعد منطقيا، فى ظل انخفاض أعداد المصابين بـ فيروس كورونا المستجد.


وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، الحديث عن عودة النشاط الرياضى فى مصر، يختلف تماما عما يحدث فى القارة العجوز، خاصة إن الدول الأوروبية، شهدت إنخفاضا كبيرا فى أعداد المصابين بالوباء، بينما تتزايد الأعداد فى مصر بشكل كبير، يوميا.

وأوضح هاني حتحوت، إن الإجتماع الذى سيعقد يوم الأربعاء المقبل، بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري، سيحدد مصير النشاط الرياضى والدوري المصري .

و عاد الدوري الالماني بدون جمهور بعد تجميد النشاط الرياضي هناك، وفي أغلب دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر اتحاد الكرة المصري تعليق الدوري المصري والانشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الملاعب المصرية .

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