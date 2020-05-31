جدل برلمانى حول مقترح خفض تنسيق كليات الطب لـ 90% لمواجهة كورونا.. عضو تعليم النواب: ليس حلا لسد عجز الأطباء بالمستشفيات.. وكمال الدين يطالب بزيادة رواتبهم لـ 5 آلاف جنيه

وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن، جدلا بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى وتباينا فى الآراء، حيث أكد بعضهم أنه ليس الحل لسد عجز المستشفيات وإنما الحل هو زيادة بدل العدوى ورواتب الأطباء لتحفيزهم على العمل، مما يجعلهم يحافظون على صحتهم من الأمراض ويتمسكون بمهنتهم.

فى البداية، أعلن حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة

فيما تحفظ مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بخفض التنسيق لكليات الطب لـ 90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.









وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن حل أزمة عجز عدد الأطباء فى تأخر تعيين الأطباء فى المستشفيات، لافتًا إلى أن هناك حوالى 7 آلاف طبيب تقريبا لم يلتحقوا بالتعيين حتى الآن بسبب نظام التكليف وضعف الراتب.













وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى ضرورة زيادة رواتب الأطباء لتصل لـ 5 آلاف جنيه لتحفيزهم على العمل والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض، مؤكدًا أنه قدم سؤالا برلمانيا عاجلا فى هذا الأمر، وفى انتظار الرد عليه من جانب الحكومة.







