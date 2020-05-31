جدل برلمانى حول مقترح خفض تنسيق كليات الطب لـ 90% لمواجهة كورونا.. عضو تعليم النواب: ليس حلا لسد عجز الأطباء بالمستشفيات.. وكمال الدين يطالب بزيادة رواتبهم لـ 5 آلاف جنيه
الأحد 31/مايو/2020 - 08:42 ص
الأطباء
- لسد العجز بالمستشفيات.. برلمانى يطالب بزيادة رواتب الأطباء لـ 5 آلاف جنيه
- مقترح برلمانى لخفض تنسيق كليات الطب لـ90% لمواجهة كورونا
- برلمانية تطالب بزيادة بدل العدوى للأطباء لحل أزمة عجز المستشفيات
- تحرك برلماني عاجل لاستغلال الحدائق العامة فى الحجر الصحى
أثار المقترح البرلمانى الخاص بهبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن، جدلا بين أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى وتباينا فى الآراء، حيث أكد بعضهم أنه ليس الحل لسد عجز المستشفيات وإنما الحل هو زيادة بدل العدوى ورواتب الأطباء لتحفيزهم على العمل، مما يجعلهم يحافظون على صحتهم من الأمراض ويتمسكون بمهنتهم. فى البداية، أعلن حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمه مقترح برغبة بشأن هبوط التنسيق لكليات الطب لـ90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.
وقال "عبد الحميد" لـ"صدى البلد"، إن الفترة الحالية شهدت حاجة كبيرة لزيادة عدد الأطباء فى المستشفيات فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد
، لا سيما في ظل وجود عجز كبير فى عدد الأطباء داخل المستشفيات قبل ظهور الفيروس اللعين.
وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى ضرورة أن ينعقد المجلس الأعلى للجامعات للنظر فى قبول دفعة جديدة من الطلاب لكليات الطب من 90% حتى يكون هناك جيش أبيض جديد قادر على مواجهة الفيروسات والقضاء عليها فى كل مكان بالجمهورية.
فيما تحفظ مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بخفض التنسيق لكليات الطب لـ 90% فقط لمواجهة فيروس كورونا وغيره من المخاطر التى تهدد صحة المواطن.
وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن حل أزمة عجز عدد الأطباء فى تأخر تعيين الأطباء فى المستشفيات، لافتًا إلى أن هناك حوالى 7 آلاف طبيب تقريبا لم يلتحقوا بالتعيين حتى الآن بسبب نظام التكليف وضعف الراتب.
وأعلن حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة بشأن استغلال الحدائق العامة فى عمل حجر صحى للمصابين بفيروس كورونا المستج
د بسبب زيادة أعداد الإصابات اليومية.
وقال "عبد الحميد" لـ"صدى البلد"، إن فيروس كورونا ظهر فى دولة الصين ولكن لم يدم طويلًا لديها، حيث إنها تستخدم الأماكن العامة والترفيهية فى الحجر الصحى، مما أدى إلى معالجة جميع الحالات فى وقت قياسى، لافتًا إلى ضرورة إنشاء مستشفى للطوارئ فى كل مركز مكونة من 500 سرير للرعاية. وأكد النائب أن هناك عددا كبيرا من الأسر التى تسكن القرى لا يوجد لديها إمكانية العزل المنزلي، وأضاف: "فى ناس عايشه فى أوضة، إزاي تعزل نفسها منزليًا، وناس تانية كبيرة فى السن وتحتاج إلى مد يد العون للمساعدة فى تناول الأدوية والوجبات حتى تستطيع النهوض وتحصل على الشفاء". وطالب عضو مجلس النواب أن يكون العزل المنزلى اختياريا، فمن لديه القدرة على أن يعزل نفسه ذاتيًا فليفعل، أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون هذه القدرة فينبغي العناية بهم فى مستشفيات وزارة الصحة أو فتح مستشفيات جديدة فى الحدائق كما تم ذكره.
كما أكد النائب أن مدينة القناطر الخيرية حتى الآن لا يوجد بها مستشفى، مطالبًا باتخاذ الإجراءات السريعة بشأنها.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى ضرورة زيادة رواتب الأطباء لتصل لـ 5 آلاف جنيه لتحفيزهم على العمل والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض، مؤكدًا أنه قدم سؤالا برلمانيا عاجلا فى هذا الأمر، وفى انتظار الرد عليه من جانب الحكومة.
من جانبها، تتحفظت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على المقترح البرلمانى الخاص بخفض التنسيق لكليات الطب لـ 90% فقط لمواجهة فيروس كورونا
وغيره من المخاطر التى تهدد صحة
المواطن.
وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن عملية التنسيق فى الكليات
عرض وطلب والإقبال طبقا للأعداد وتنسيق كليات الطب ليست السبب فى نقص الأطباء فى المستشفيات، وأضافت: "مهما زودنا الأعداد الطلاب فى الكليات لن تحل أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات".
وأضافت عضو مجلس النواب أن حل الأزمة يكمن فى زيادة رواتب الأطباء
وزيادة بدلات العدوى والبدلات الأخرى، مؤكدة أن عددا كبيرا من خريجي طب يخشى العدوى من الفيروسات، وهو ما يجعله لا ينضم لصفوف الأطباء داخل المستشفيات المعالجة، أما فى حالة زيادة بدلات العدوى وغيرها فستحل المشكلة.