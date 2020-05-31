افتراضيا.. السعودية تستضيف مؤتمر المانحين لليمن الثلاثاء المقبل













وأشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بجهود المملكة العربية السعودية تجاه بلاده، مؤكدا أن تنظيم المؤتمر يعد ترجمة لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن وخصوصية العلاقة بين القيادتين والشعبين الجارين والشقيقين.

















وثمن الإرياني في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية"واس"، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تنظيم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين لليمن.









وبين أن المؤتمر ـ الذي سيشارك فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لليمن والمنظمات الدولية ـ سيخصص للتعريف بحجم الأزمة الإنسانية في اليمن وتمويل العمليات الإنسانية والإغاثية في ظل المخاطر والتحديات أبرزها مواجهة تفشي فيروس كورونا.













‏وشدد وزير الإعلام اليمني على أن المملكة كانت ولاتزال سباقة في تقديم الدعم الأخوي لنصرة اليمن في محنته وهي مواقف تاريخية ستظل راسخة في وجدان الشعب اليمني.







