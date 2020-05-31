الطبيب الكفيف بسبب كورونا: أشعر بتحسن بسيط وباخد جلسات أكسجين.. فيديو

قدم الدكتور محمود سامي، الطبيب الذى فقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، الشكر للشعب المصري ولكل زملائه على تفاعلهم معه، لافتا إلى أن مؤسسة الرئاسة تواصلت معه ووعدته بالوقوف لجانبه حتى يستعيد بصره، وانها مستعدة لمساعدته فى السفر للخارج لتلقي العلاج المناسب.

وقال سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سي":" أنا بخير وبصحة جيدة وأتلقى جلسات أكسجين وبلازما من أجل إيصال الدم للعصب البصري مرة أخرى".





وتابع الطبيب الذى فقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا: "هناك تحسن بطئ والأطباء يقولون لي أن الدم بدأ يصل للعصب البصري".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 182 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.





وتم تسجيل 1367 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 34 حالة جديدة.