نقيب أطباء كفر الشيخ: دعواتكم للدكتور محمود سامي في هذه الليلة المباركة

وصل الدكتور محمود سامي قنيبر ، طبيب الحميات بمسستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إلى المركز الطبي العالمي؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، أثناء تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم.





وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، خلال بيان، وصل بسلامة الله إلى المركز الطبي العالمي الدكتور محمود قنيبر ، شفاه الله وعافاه، وكنت في استقباله في المستشفى، وقمت بإجراءات دخوله قبل وصوله.





وأضاف، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور محمود سامي، جرى فحصه بواسطة إخصائي العصبية في الطوارئ، مضيفًا "إن شاء الله خير ..أرجوكم الدعاء له في هذه الليلة المباركة".





وكان الدكتور محمود سامي، قد التحق بفريق العمل بالحجر الصحي بمستشفى العزل بمدينة بلطيم يوم الجمعة الموافق الأول من مايو الجاري، وتعرض لوعكة صحية فجر السبت 9 مايو، إثر تعرضه إلى ارتفاع بضغط الدم وارتشاح رئوي وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له داخل المستشفى، وجرى نقله للعناية المركزة بمستشفى الصدر بكفر الشيخ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بها.





ووفقًا لأحد المستندات التي حصل عليها "صدى البلد"، فقد جرى توقيع الكشف الطبي على الطبيب المصاب بتاريخ اليوم، بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، تبين أنه لا يبصر الضوء بالعينين وحدقة العينين متسعة ولا تتفاعل مع الضوء المباشر وغير المباشر وقاع العينين يوجد به ارتشاح بالعصب البصري بالعينين.





وكشفت مصادر طبية لـ"صدى البلد"، أن الطبيب المصاب تعرض إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.





مسحة كورونا .. سلبية

وتابع المصدر، وتم تقديم العناية الطبية اللازمة، في حضور الدكتور محمد كمال سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم نقله إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام.





كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن قام فريق لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لرئيس الوزراء، بالتواصل مع الطبيب البطل محمود سامى، الذى كان يعمل بأحد مستشفيات العزل، وأصيب بارتفاع شديد بضغط الدم ولديه مشكلة حاليا فى عدم القدرة على الرؤية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وقال يونس، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جارٍ التنسيق حاليًا لنقله من مستشفى كفر الشيخ العام إلى مستشفى عين شمس التخصصى، أو قصر العينى الفرنساوى، أو أى مستشفى آخر، لعلاجه على نفقة الدولة، مضيفًا "كل ما يحتاج إليه الطبيب البطل سيتم تنفيذه فورًا .. تحيا مصر".



