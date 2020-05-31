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فن

رانيا محمود ياسين تعلن عن موعد إعادة عرض فلانتينو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:56 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة رانيا ياسين صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت فى الصورة من مشاهد مسلسل ڤلانتينو الذي تم عرضه في رمضان وهي تعلن عن موعد عرض المسلسل مرة أخرى الذى بدأ أمس السبت. 

وكتبت معلقة على الصورة :" الساعه ٨ مساء على شاشة cbc”.

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فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.

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